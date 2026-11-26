|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.
Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 181,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 181,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'327 Sulzer-Aktien.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,52 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2026 bei 131,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 27,81 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,56 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie in Grün: Industriekonzern zieht Auftrag aus Venezuelas Rohölindustrie an Land
Sulzer-Aktie fester: Strategischer Schulterschluss mit PDVSA - Modernisierung der Öl- und Gasinfrastruktur
Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
26.11.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer verteuert sich am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Sulzer-Aktie in Grün: Industriekonzern zieht Auftrag aus Venezuelas Rohölindustrie an Land (AWP)
|
11.11.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sulzer am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.