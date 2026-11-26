Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 181,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 181,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'327 Sulzer-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,52 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2026 bei 131,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 27,81 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,56 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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