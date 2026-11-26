Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 180,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. Bei 181,30 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 179,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 3'316 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 4,04 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 131,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,56 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,99 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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