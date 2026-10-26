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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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26.10.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Montagmittag stärker

Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Sulzer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 172,20 CHF.

Sulzer
172.37 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 172,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'464 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sulzer-Aktie bei 172,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 171,80 CHF. Bisher wurden heute 1'566 Sulzer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 4,65 Prozent niedriger. Bei 127,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 25,78 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,86 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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