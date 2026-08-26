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26.08.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer fällt am Mittwochvormittag

Sulzer Aktie News: Sulzer fällt am Mittwochvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 157,60 CHF.

Sulzer
159.30 CHF 0.41%
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Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 157,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'469 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,30 CHF nach. Bei 158,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 659 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 12,74 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit einem Kursverlust von 22,84 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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