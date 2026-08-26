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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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26.08.2026 16:29:00

Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Nachmittag ins Plus

Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,30 CHF zu.

Sulzer
159.30 CHF 0.41%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,30 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'488 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 159,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,00 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'500 Stück gehandelt.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Abschläge von 23,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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