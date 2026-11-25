Die Sulzer-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 176,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Bei 175,10 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 177,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 12'807 Stück.

Bei 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2026 bei 131,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,64 Prozent.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,56 CHF je Sulzer-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,99 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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