Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 177,70 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'844 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 178,80 CHF. Bei 177,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'407 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Bei 131,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,56 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,99 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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