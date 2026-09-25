Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 152,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 153,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'519 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 18,27 Prozent zulegen. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,81 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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