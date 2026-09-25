Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Sulzer konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 152,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'803 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,50 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 152,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'720 Sulzer-Aktien.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,12 Prozent. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,47 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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