Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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25.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 155,80 CHF.
Das Papier von Sulzer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 155,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 156,50 CHF. Mit einem Wert von 155,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'306 Sulzer-Aktien.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2025 auf bis zu 121,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,95 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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