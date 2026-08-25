Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagnachmittag gesucht

Die Sulzer-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 158,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 159,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 155,70 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'856 Stück gehandelt.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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