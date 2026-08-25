Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittag fester

Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 158,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 159,00 CHF. Mit einem Wert von 155,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'947 Sulzer-Aktien.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 30,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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