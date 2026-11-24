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24.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sulzer. Zuletzt sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 183,60 CHF zu.
Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 183,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'764 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 183,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,60 CHF. Bisher wurden heute 1'934 Sulzer-Aktien gehandelt.
Bei 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 131,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,56 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,99 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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