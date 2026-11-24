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24.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 180,10 CHF.
Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 180,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'728 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 179,90 CHF. Mit einem Wert von 182,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'322 Sulzer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 188,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 4,20 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.11.2025 auf bis zu 131,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 27,26 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,56 CHF je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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