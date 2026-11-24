Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 180,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Bei 180,30 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 182,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'825 Sulzer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.11.2025 bei 131,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 27,50 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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