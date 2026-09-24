Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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24.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 149,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 149,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 149,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,72 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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