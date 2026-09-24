Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagnachmittag leichter

Die Sulzer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 150,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'758 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sulzer-Aktie bisher bei 149,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'250 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 16,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 19,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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