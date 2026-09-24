Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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24.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 149,70 CHF abwärts.
Die Sulzer-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 149,70 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 149,50 CHF. Bei 151,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'981 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 17,11 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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