Sulzer-Aktie aktuell: Sulzer gewinnt an Boden

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.4 Prozent im Plus bei 137.40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'342 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 138.50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 137.70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 23'741 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 6.53 CHF im Jahr 2022 aus.

Die Sulzer AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.

