Um 09:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 178,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 179,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 722 Sulzer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (129,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 27,77 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,56 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,99 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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