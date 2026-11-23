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23.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer legt am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 182,50 CHF.
Das Papier von Sulzer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 182,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 184,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 178,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'382 Sulzer-Aktien.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,01 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,00 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,56 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,99 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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