Die Sulzer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 181,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 181,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,80 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 3'112 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 129,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,81 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,56 CHF.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,99 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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