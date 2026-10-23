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23.10.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 170,20 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 170,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sulzer-Aktie bei 170,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 170,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 681 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 5,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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