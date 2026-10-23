Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 171,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'098 Sulzer-Aktien.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach oben. Bei 127,80 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,86 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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