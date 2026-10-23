Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 170,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten tendiert. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,10 CHF. Zuletzt wechselten 3'012 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 6,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,80 CHF am 07.11.2025. Abschläge von 24,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,86 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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