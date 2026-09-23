Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Vormittag nach

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 148,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sulzer-Aktie bis auf 148,80 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 149,20 CHF. Bisher wurden heute 746 Sulzer-Aktien gehandelt.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 21,37 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2025 auf bis zu 121,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,28 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer