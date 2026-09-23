Sulzer Aktie News: Sulzer verbilligt sich am Nachmittag

Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 150,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 148,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'144 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 20,08 Prozent Luft nach oben. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer