Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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23.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 150,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 150,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 148,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'144 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 20,08 Prozent Luft nach oben. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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Sulzer am 23.09.2026
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