Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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23.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer fällt am Mittwochmittag
Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 149,70 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 149,70 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'800 Punkten steht. Bei 148,80 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'874 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 20,64 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 23,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,81 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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