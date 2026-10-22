Sulzer Aktie News: Sulzer verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 173,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'465 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 172,70 CHF. Bei 173,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 576 Sulzer-Aktien.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 4,27 Prozent Luft nach oben. Bei 127,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 26,21 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,86 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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