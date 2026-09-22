Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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22.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 147,30 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 147,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Sulzer-Aktie bei 147,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'056 Sulzer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,81 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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