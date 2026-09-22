Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 150,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 150,50 CHF. Bei 146,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 22'051 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 20,08 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,60 CHF. Dieser Wert wurde am 16.10.2025 erreicht. Abschläge von 19,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,81 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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