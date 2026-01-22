Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.01.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagnachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sulzer. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 169,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 169,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'321 Punkten notiert. Bei 171,60 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'046 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Bei 102,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 66,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,25 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,55 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,88 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie höher: Neuer Grossauftrag aus Brasilien lässt Anleger aufhorchen
Sulzer-Aktie fester: Übernahme von Dansk Overpumpning
Sulzer-Aktie in Rot: Auftragseingang nach neun Monaten leicht unter Vorjahr
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Donnerstagmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)