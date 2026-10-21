Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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21.10.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 172,10 CHF.
Die Sulzer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 172,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'368 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 171,20 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 312 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,94 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 127,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit Abgaben von 25,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,86 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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