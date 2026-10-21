Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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21.10.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag fester
Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 173,50 CHF.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 173,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'450 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 173,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,40 CHF. Bisher wurden heute 2'950 Sulzer-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,80 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,34 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Sulzer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,75 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,86 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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