Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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21.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag in Grün
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 147,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 147,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 865 Sulzer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2026 auf bis zu 180,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 22,86 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,28 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,81 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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