Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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21.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 146,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 146,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'763 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 148,00 CHF. Mit einem Wert von 148,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 5'825 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 23,19 Prozent wieder erreichen. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF. Abschläge von 17,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,81 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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