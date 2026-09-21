Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag stärker

Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 146,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 148,00 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 148,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'585 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,17 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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