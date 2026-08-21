Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Vormittag ab

Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 147,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sulzer-Aktie bisher bei 147,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'026 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 22,36 Prozent Luft nach oben. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 21,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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