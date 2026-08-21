Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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21.08.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'113 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 148,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 148,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'779 Sulzer-Aktien.
Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,53 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 18,17 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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