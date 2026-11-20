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20.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 181,10 CHF.
Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 181,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 179,50 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'312 Sulzer-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 3,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Sulzer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,75 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,56 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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