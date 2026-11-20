Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 179,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,50 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 180,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 13'555 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 4,50 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,29 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,56 CHF je Sulzer-Aktie.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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