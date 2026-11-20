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20.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 180,50 CHF abwärts.
Die Sulzer-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 180,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'609 Punkten realisiert. Bei 179,20 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'885 Sulzer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 188,00 CHF. 4,16 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 129,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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