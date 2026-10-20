Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 171,10 CHF.
Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 171,10 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 170,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'405 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 5,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 33,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
20.10.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer verbilligt sich am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Anleihe: Sulzer AG nimmt 120 Mio Fr. bis 2031 auf (AWP)
|
14.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sulzer am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.