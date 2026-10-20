Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Nachmittag ausgebremst

Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 171,10 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 170,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'405 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 5,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 33,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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