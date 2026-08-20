Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 149,50 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 149,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'242 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 149,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 1'247 Stück.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 20,80 Prozent wieder erreichen. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Dienstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer (AWP)
|
05.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SIX-Handel: SPI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.