Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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20.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer verliert am Donnerstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 147,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 147,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'130 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 146,80 CHF. Bei 149,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'239 Sulzer-Aktien gehandelt.
Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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