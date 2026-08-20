Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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20.08.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer fällt am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 148,80 CHF.
Die Sulzer-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 148,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 148,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'389 Sulzer-Aktien.
Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 21,37 Prozent zulegen. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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