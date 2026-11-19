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19.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 184,20 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 185,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 183,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'746 Sulzer-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,06 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (129,00 CHF). Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 42,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,56 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 19.11.2026
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