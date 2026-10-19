Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Montagnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 172,70 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'210 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 173,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'357 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage