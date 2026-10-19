Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 172,70 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'210 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 173,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'357 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer behauptet sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Anleihe: Sulzer AG nimmt 120 Mio Fr. bis 2031 auf (AWP)
|
14.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.