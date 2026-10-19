Sulzer Aktie News: Sulzer behauptet sich am Montagmittag

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Sulzer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 172,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'214 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 173,90 CHF. Bei 171,80 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 172,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 7'291 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2026 auf bis zu 180,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 126,20 CHF am 18.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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