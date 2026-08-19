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19.08.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag im Aufwind

Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Sulzer. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 153,00 CHF.

Sulzer
151.99 CHF -0.74%
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Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 153,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten tendiert. Bei 153,00 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 152,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 633 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 15,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Mit Abgaben von 20,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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